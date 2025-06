Arknights: Endfield lockt mit einem umfangreichen Programm bei der Gamescom 2025

Publisher GRYPHLINE und Entwickler Mountain Contour bringen Arknights: Endfield auf die Zielgerade. Der Titel erinnert optisch an bekannte Vertreter des Genres wie die Spiele von Hoyoverse, bleibt jedoch seinem eigenen Stil und Universum treu.

Davon können sich Interessierte in naher Zukunft selbst bei zahlreichen Gelegenheiten überzeugen. Nach einem erfolgreichen Betatest im Januar wird der Titel in den kommenden Monaten auf mehreren großen Messen präsent sein.

Nach der Anime Expo in Los Angeles und der Japan Expo in Paris gibt es auch einen großen Auftritt bei der Gamescom in Köln vom 20. bis 24. August. Dabei erwartet Interessierte ein umfangreiches Standprogramm mit öffentlichen Hands-on-Demos, die erstmals Zugang zu den überarbeiteten Inhalten des Betatests bieten.

Zu den versprochenen Inhalten gehören neue Handlungsabschnitte, ein weiterentwickeltes Echtzeit-Kampfsystem sowie eine erweiterte Kartenerkundung. Ein besonderes Highlight auf der Gamescom wird eine exklusive Installation zum AIC-Fortschrittssystem sein, das sich derzeit noch in der Entwicklung befindet.

Darüber hinaus winken interaktive Standmissionen. Durch das Sammeln von Stempeln lassen sich dabei exklusive Werbegeschenke freischalten, darunter eine Swag-Tasche, eine Souvenirbroschüre, ein holografischer Fächer, eine Postkarte, ein AR-Galeriedruck sowie ein Plüschhase, der im Rahmen einer Verlosung erhältlich ist. Sieben professionelle Cosplayer, Merchandise und Content Creator runden das Programm ab.

Ein aktueller Trailer:

Bildmaterial: Arknights: Endfield, Gryphline, Hypergryph, Mountain Contour