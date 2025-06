In ihrer zweiten Woche stellt die „Switch 2“ einen weiteren Rekord in Japan auf

Die japanischen Verkaufscharts der Woche vom 9. Juni bis zum 15. Juni 2025 liegen vor. Es war die erste vollständige Kalenderwoche für die Nintendo Switch 2 und ihre ersten Spiele, die am 5. Juni 2025 erschienen sind.

Nach dem erwartet starken Debüt konnte sich Mario Kart World im japanischen Handel weitere 134.900 Mal verkaufen, was den ersten Platz der Charts mit großem Abstand bedeutet.

Fantasy Life i: Die Zeitdiebin hat sich in Japan zum „Switch 2“-Hit gemausert, wenngleich es natürlich auch für Switch und weitere Plattformen verfügbar ist. Doch das günstige „Switch 2“-Upgrade und die Mischung aus RPG und „Animal Crossing“-like Erfahrung kommen in Japan gut an.

Dahinter gibt es in den Top 30, die ihr vollständig bei Gematsu einsehen könnt, wenig Aufregung. Die Switch 2 selbst verkaufte sich weitere 153.205 Mal und durchbrach damit locker die erste Million im japanischen Handel nach nicht einmal zwei Wochen. Hinzuzurechnen sind noch die Verkäufe direkt im Nintendo Store, die nicht enthalten sind.

Doch auch ohne die unbekannten Zahlen aus dem Nintendo Store bleibt die Switch 2 die am schnellsten verkaufte Konsole in Japan. Keine andere Konsole zuvor schaffte es, schon nach zwei Verkaufswochen die Million zu knacken. Am zweitschnellsten war übrigens der Game Boy Advance (3 Wochen) gefolgt vom Nintendo DS (4 Wochen) und der PS5, die fünf Wochen benötigte, wie Game Data Library weiß.

Die Top 10 aus Japan:

[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 134.900 (917.466)

[NSW] FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin (LEVEL-5, 05/21/25) – 11.217 (123.121)

[NSW] Rune Factory: Guardians of Azuma (Marvelous, 06/05/25) – 9.724 (55.427)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 6.460 (6.347.853)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 5.916 (3.913.098)

[NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 5.215 (1.322.389)

[PS5] Elden Ring Nightreign (Bandai Namco, 05/30/25) – 5.126 (59.948)

[SW2] Zelda: Breath of the Wild – Switch 2 Edition (06/05/25) – 4.409 (11.938)

[SW2] Zelda: Tears of the Kingdom – Switch 2 Edition (06/05/25) – 4.408 (12.400)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 4.209 (8.145.825)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 153.205 (1.101.136) PlayStation 5 – 9.612 (5.702.730) Switch Lite – 5.485 (6.587.280) Switch OLED – 5.447 (9.066.127) PlayStation 5 Pro – 3.125 (221.181) Switch – 2.387 (20.111.932) PS5 Digital – 1.392 (975.486) Xbox Series S – 125 (337.811) Xbox Series X – 102 (320.762) Xbox X Digital – 34 (20.854) PlayStation 4 – 22 (7.929.650)

via Gematsu, Bildmaterial: Nintendo