Square Enix verliert einen echten Veteranen und Fans der TWEWY-Serie schmerzt das besonders

Square Enix hat in den letzten Jahren einige prominente Persönlichkeiten verloren. Erst vor wenigen Wochen verließ Final-Fantasy-Veteran Kazuyuki Shindo nach 27 Jahren das Unternehmen. Zuvor machten unter anderem die Abkehr von Ryutaro Ichimura und Ryota Aomi (beide vor allem Dragon Quest) Schlagzeilen.

Das ist nicht immer von tiefgreifender Bedeutung oder hat weitreichende Konsequenzen. Manchmal sind solche Weggänge persönlicher Natur, manchmal auch einfach der Lauf der Dinge in einer Branche mit hoher Fluktuation. Der Weggang des erfahrenen Tatsuya Kando enttäuscht trotzdem einige Square-Enix-Fans.

Tatsuya Kando war 29 Jahre bei Square Enix und unter anderem als Director der „The World Ends With You“-Spiele tätig, ebenso war er an zahlreichen Spielen der Serien Kingdom Hearts und Final Fantasy beteiligt. Sein Weggang schmerzt vor allem Fans der TWEWY-Reihe, von der er einer der Schöpfer war.

In einer Mitteilung auf Twitter erklärte er: „Dies ist eine persönliche Angelegenheit, aber zum 31. Mai habe ich Square Enix verlassen.“ Weiter sagte er: „In den letzten 29 Jahren hatte ich die Gelegenheit, an vielen Projekten mitzuarbeiten, darunter Final Fantasy, Kingdom Hearts und The World Ends with You, und die Erfahrungen, die ich dabei gesammelt habe, sind unersetzlich.“

Er bedankte sich ausgiebig bei den Fans und kündigte an: „Ich werde auch in Zukunft mein Bestes geben, um unterhaltsame Inhalte zu schaffen, die allen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“ Kando bleibt der Branche also offenbar erhalten, so eine Lesart.

Kando resignierte schon 2021

Was sein Weggang jedoch für The World Ends With You bedeutet? Square Enix hatte im Rahmen der Geschäftszahlen von 2021 kommuniziert, dass die letzte Veröffentlichung NEO: The World Ends with You hinter den Verkaufserwartungen zurückgeblieben ist.

„Um ehrlich zu sein, wir haben keine aktuellen Pläne für den nächsten Teil“, sagte Producer Tonmohiki Hirano im Dezember 2021. Kandos Antwort klang damals noch ein wenig resignierender: „Ich habe das Gefühl, getan zu haben, was ich tun kann.“ Die Handelsversionen von NEO: The World Ends With You für Nintendo Switch und PlayStation 4 findet ihr zum Beispiel bei Amazon*.

via GameRant, Gematsu, Bildmaterial: NEO: The World Ends with You, Square Enix, h.a.n.d.