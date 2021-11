NEO: The World Ends with You kann Erwartungen von Square Enix nicht erfüllen

Schlechte Nachrichten für TWEWY-Fans. So überraschend die Ankündigung von NEO: The World Ends With You war, so enttäuschend sind auch die Zahlen – zumindest aus der Sicht von Square Enix.

Im aktuellen Geschäftsbericht (PDF) stellt man zunächst fest, dass der Nettoumsatz mit Spielen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken ist. Zwar habe man HD-Games wie Outriders, NieR Replicant, Life is Strange: True Colors und eben NEO: The World Ends With You veröffentlicht, aber die Zahlen blieben hinter dem letzten Jahr zurück, als man in diesem Zeitraum Final Fantasy VII Remake und Marvel’s Avengers veröffentlichte.

Nur bei NEO: The World Ends With You kommentierte Square Enix konkreter. So sei das Spiel bei Fans zwar sehr gut angekommen, aber es habe die ursprünglichen „Erwartungen nicht erfüllt“.

Das ist einerseits natürlich traurig für Fans, andererseits haben viele das auch erwartet. Denn Square Enix hat für die Vermarktung des Spiels und vor allem des Originals nicht besonders viel getan – findet auch SpeckObst im Video unten. Er zieht auch Vergleiche zur frühen Yakuza-Vermarktung. Wie Yakuza laufen kann, wenn man es richtig vermarktet, zeigte sich in den letzten Jahren.

NEO: The World Ends with You ist für PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältlich. Vor einigen Wochen erschien es auch im Epic Games Store. Und es ist sehr gut! Das bestätigt euch auch unser Test. Die Handelsversionen für Nintendo Switch und PlayStation 4 findet ihr zum Beispiel bei Amazon*. Sie sind aktuell im Rahmen der Black-Friday-Angebote reduziert.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: NEO: The World Ends With You, Square Enix