The World Ends With You: Macher klingen resigniert, hoffen aber auf Fortsetzung

In einem Interview haben sich Producer Tomohiko Hirano und Series-Director Tatsuya Kando zur Zukunft von The World Ends With You geäußert. „Um ehrlich zu sein, wir haben keine aktuellen Pläne für den nächsten Teil“, sagte dabei Hirano. Kandos Antwort klang noch ein wenig resignierender: „Ich habe das Gefühl, getan zu haben, was ich tun kann.“

Obwohl es keine Pläne gibt und NEO: The World Ends With You unter den Verkaufserwartungen von Square Enix blieb, hat Hirano aber ein paar konkrete Gedanken zum Fortlauf der Serie.

„Es gibt immer noch viele Bereiche von Shibuya, die wir in beiden Spielen nicht nachbilden konnten. Ein Teil von mir würde das gerne in irgendeiner Form verwirklichen. Bitte teilen Sie weiterhin ihre Leidenschaft und Liebe zum Spiel – vielleicht lässt uns unser Unternehmen dann eine Fortsetzung machen“, sagte er.

Auch Kando äußerte sich ähnlich: Fan-Feedback würde helfen. „NEO hat sich als ein Spiel erwiesen, das ich mit 14 Jahren voller Gedanken und Emotionen vollgepackt habe. Ich habe das Gefühl, alles gegeben zu haben. Ich werde mir weiterhin das Feedback der Fans ansehen, um zu entdecken, wie sie das Spiel wahrgenommen haben. Und so herausfinden, was der beste Weg in die Zukunft sein könnte.“

NEO: The World Ends with You ist für PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältlich. Vor einigen Wochen erschien es auch im Epic Games Store. Und es ist sehr gut! Das bestätigt euch auch unser Test. Die Handelsversionen für Nintendo Switch und PlayStation 4 findet ihr zum Beispiel bei Amazon*.

via Siliconera, Bildmaterial: NEO: The World Ends With You, Square Enix