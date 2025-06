Mario Kart World findet Link und Melinda „unpassend“ und setzt stattdessen auf Kuh und Delfin

Mario Kart World hat gewiss einen riesigen Kader an spielbaren Charakteren. Trotzdem vermissen einige Nintendo-Fans ein paar überraschende Auftritte aus anderen Franchises, immerhin hat Nintendo ein reichhaltiges Portfolio, an dem man sich bedienen könnte.

Ein „anderer Funracer“ (nennen wir ihn Sonic Racing: CrossWorlds) macht genau das aktuell zum Feature. SEGA spendiert dem Spiel unter anderem Charaktere aus Persona, Hatsune Miku, Like a Dragon und den Turtles. Teilweise ziemlich verrückt. Auch bei Nintendo dachte man wohl über Charaktere aus anderen Welten nach, verwarf diese Idee aber.

So verzichtet Mario Kart World bewusst auf Gastfahrer aus anderen Nintendo-Franchises, wie Producer Kosuke Yabuki in einem aktuellen Interview mit Quest France verrät. Man habe das Gefühl, dass Charaktere aus anderen Marken „unpassend“ für den „Super Mario“-fokussierten Funracer wären.

Stattdessen bedient sich das Team am sicherlich reichhaltigen Mario-Universum, bis hin zu Kuh, Skelettfisch und Schneemann. Manche Nintendo-Fans finden, Melinda (aus Animal Crossing) oder Link (aus The Legend of Zelda) wären die bessere Wahl gewesen.

Yabuki verweist darauf, dass es sehr viele Charaktere und Kostüme gibt, sodass für jeden Fan wohl etwas zu finden sei. Man beobachte aber, wie Fans die Besetzung wahrnehmen. Wer weiß, was möglicherweise zukünftige Erweiterungen bringen?

