Pokémon: Live-Action-Drama wird nach zwei Jahren überraschend lokalisiert

Erinnert ihr euch noch an PokéTsume? Das Live-Action-Drama ging 2023 in Japan an den Start und erschien 2024 in Korea. Jetzt gibt es eine überraschende, weitere englische Lokalisierung. Diese ist in einigen Regionen, darunter in Ägypten, bei Apple TV erschienen.

Derzeit ist unklar, ob die englisch synchronisierte Fassung auch in weiteren Regionen wie bei uns in Europa erscheint und ob dann auch Apple TV die Vertriebsform wäre. Das japanische Original heißt Pocket ni Bouken o Tsumekonde, kurz PokéTsume.

Die lokalisierte Version heißt Pokémon Live: A Pocketful of Adventures. Bereits vor gut einem Jahr gab es eine erste englischsprachige Lokalisierung für Märkte im Mittleren Osten sowie Nordafrika, die ausschließlich über die saudi-arabische Streaming-Plattform Shahid zugänglich war. Die Lizenzierung durch Apple TV macht Fans natürlich Hoffnung auf ein internationaleres Angebot.

Madoka Agaki ist die Protagonistin der Serie. Die Absolventin einer Uni stammt aus einer kleinen Hafenstadt und beschließt ihren Job bei einem Hersteller von Meeresfrüchten zu kündigen, um nach Tokyo zu ziehen und dort bei einer PR-Agentur namens Adventure zu arbeiten.

Sie hat immer davon geträumt, in Tokyo zu leben, doch der Alltag holt sie ein. Und ihre Arbeit artet in Stress aus, als sie eine Präsentation erarbeiten muss, von der die Zukunft der Firma abhängt. Von ihrer Mutter erhält Madoka dann ein Paket, das einen Game Boy Pocket und Pokémon: Rote Edition beinhaltet. Sie spielte es bereits als Kind und spielt es jetzt erneut – das ändert natürlich den Lauf der Dinge. Hier findet ihr einen japanischen Trailer zu PokéTsume!

via Serebii, Bildmaterial: TV Tokyo, The Pokémon Company