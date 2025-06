Die Neuauflage eines 20 Jahre alten Atlus-RPGs überrascht mit starken Zahlen in Japan

Die japanischen Verkaufscharts der Woche vom 9. bis zum 16. Juni 2025 liegen vor und wir blicken zurück auf die Woche, in der sich die Neuauflage eines fast 20 Jahre alten Atlus-RPGs über 50.000 Mal im Handel verkaufen konnte.

Für den ersten Platz reicht das nicht, denn Mario Kart World konnte weitere über 122.000 Einheiten im japanischen Handel absetzen. Aber die über die Plattformen kumuliert 51.435 verkauften Einheiten für RAIDOU Remastered (lest hier unseren Test) sind aller Ehren wert.

Game Data Library hat die Zahlen ins Verhältnis zu anderen Remastern von Atlus-RPGs gesetzt. Tenor: sehr stabil, besonders angesichts der Zahlen des Originals. Wahrscheinlich (mit den digitalen Verkäufen) sogar der stärkste RAIDOU-Titel.

Am Rande: Auch in Japan war RAIDOU Remastered für Nintendo Switch 2 eine Game Key Card. 5.700 Mal verkaufte sich die „Switch 2“-Fassung, die alte Switch-Version kam auf 21.100 Einheiten. Setzt man das ins Verhältnis zur Hardwarebasis, muss man zum Schluss kommen, dass die Game Key Card (auch) in Japan nur in der Nische ein Aufreger ist.

Die Software Top 10:

[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 122.578 (1.000.044) [NSW] RAIDOU Remastered (ATLUS, 06/19/25) – 21.146 (New) [PS5] RAIDOU Remastered (ATLUS, 06/19/25) – 19.248 (New) [NSW] FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin (LEVEL-5, 05/21/25) – 7.504 (130.625) [SW2] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 06/05/25) – 5.887 (17.825) [SW2] RAIDOU Remastered (ATLUS, 06/19/25) – 5.783 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 5.397 (6.353.250) [NSW] Rune Factory: Guardians of Azuma (Marvelous, 06/05/25) – 5,339 (60.766) [PS4] RAIDOU Remastered (ATLUS, 06/19/25) – 5.258 (New) [SW2] Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 06/05/25) – 4.861 (17.261)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 140.026 (1.241.162) Switch Lite – 5.217 (6.592.497) Switch OLED – 5.110 (9.071.237) PlayStation 5 – 3.581 (5.703.854) Switch – 2.442 (20.114.374) PS5 Pro – 1.676 (222.857) PS5 Digital – 749 (976.235) Xbox Series S – 107 (3.379.918) Xbox X Digital – 47 (20.901) Xbox Series X – 37 (320.799) PlayStation 4 – 28 (7.929.678)

