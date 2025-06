Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii verhilft SEGA zu einem guten Geschäftsjahr

SEGA hat für das letzte Geschäftsjahr, welches im März 2025 endete, einen deutlich gesteigerten Gewinn gemeldet. Im vorherigen Geschäftsjahr hatte das Unternehmen noch einen Nettoverlust verzeichnet.

Der Nettogewinn belief sich zum Ende des Fiskaljahres auf 32,31 Milliarden Yen, ca. 190 Millionen Euro. Dies stellt eine deutliche Kehrtwende gegenüber dem Nettoverlust von 6,65 Milliarden Yen im vorherigen Geschäftsjahr dar.

Dieser wurde vor allem durch gestrichene Titel und Umstrukturierungen des europäischen Geschäfts verursacht. Der Betriebsgewinn stieg um 373,7 Prozent auf 11,11 Milliarden Yen, während der Umsatz trotz des Gewinnanstiegs um 33,5 Prozent auf 124,08 Milliarden Yen sank.

Gewinn druch Yakuza und Sonic

Nach Angaben von Sega wurde die starke Leistung durch den Verkauf von Vollpreistiteln, die in früheren Geschäftsjahren veröffentlicht wurden, sowie durch den Verkauf neuer Veröffentlichungen vorangetrieben.

Zu den gut verkauften neuen Titeln gehören Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii und Sonic X Shadow Generations. Die Einnahmen aus Videospielverkäufen und Sonic-bezogenen Lizenzen waren hoch genug, um die Verluste durch die Einstellung von Football Manager 25 auszugleichen.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii soll sich laut Sega „gut verkaufen“. Zuvor kommentierte das RGG Studio, dass die anfängliche Verkaufswelle des Spiels im Ausland viel stärker als in Japan ist, was für das Franchise neu ist.

via Automaton Media, Bildmaterial: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio