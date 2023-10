Pokémon: Erster Trailer zur Live-Action-Serie, die im Oktober im Fernsehen anläuft

The Pokémon Company liebt Kurzserien in allen Farben und Formen. Cube-shaped Pokémon on Cubie Island?! oder Pokémon: Der Pfad zum Gipfel sind nur zwei sehr aktuelle Beispiele, Pokémon-Concierge von und mit Netflix ein weiteres, kommendes Beispiel.

Vor einigen Wochen kündigte The Pokémon Company außerdem Fill Your Pockets With Adventure an, eine vorläufige Übersetzung. Das japanische Original heißt Pocket ni Bouken o Tsumekonde. Die Serie nimmt wieder eine neue stilistische Richtung, nämlich das Live-Action-Drama. Ab dem 19. Oktober soll es bei TV Tokyo jeden Donnerstag eine neue Folge geben.

Höchste Zeit also für erste konkrete Einblicke. Die gibt es heute mit einem ersten offiziellen Trailer zur Serie. Den könnt ihr euch bisher leider nur in den sozialen Medien ansehen, beispielsweise beim Kurznachrichtendienst, der einst als Twitter bekannt war.

Madoka Agaki ist die Protagonistin der Serie. Die Absolventin einer Uni stammt aus einer kleinen Hafenstadt und beschließt ihren Job bei einem Hersteller von Meeresfrüchten zu kündigen, um nach Tokyo zu ziehen und dort bei einer PR-Agentur namens Adventure zu arbeiten.

Sie hat immer davon geträumt, in Tokyo zu leben, doch der Alltag holt sie ein. Und ihre Arbeit artet in Stress aus, als sie eine Präsentation erarbeiten muss, von der die Zukunft der Firma abhängt. Von ihrer Mutter erhält Madoka dann ein Paket, das einen Game Boy Pocket und Pokémon: Rote Edition beinhaltet. Sie spielte es bereits als Kind und spielt es jetzt erneut – das ändert natürlich den Lauf der Dinge.

