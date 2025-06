Nintendo Switch 2 legt einen unfassbaren Launch auf dem Heimatmarkt hin

Wir blicken zurück auf die letzten beiden, japanischen Verkaufswochen. Die Woche vom 26. Mai bis zum 1. Juni 2025 handeln wir kurz ab: Elden Ring Nightreign war bester Neueinsteiger mit kumuliert etwa 51.000 verkauften Einheiten.

Die zurückliegende Woche vom 2. Juni bis zum 8. Juni 2025 ist natürlich noch ein bisschen interessanter, denn da ist Nintendo Switch 2 und mit ihr zahlreiche Spiele erschienen. Die Konsole selbst landete bei 947.931 verkauften Einheiten, wobei hier die Zahlen aus dem Nintendo Store wohl nicht enthalten sieht, wie man hört. So oder so ist das der größte Konsolenlaunch der bisherigen japanischen Geschichte.

Und zwar mit Abstand. Die Switch 2 stellt den bisherigen Rekordhalter damit weit in den Schatten. Die PS2 verkaufte sich in der Launchwoche anno 2000 etwa 630.000 Mal, wie Game Data Library weiß. Und für die Switch 2 wäre wahrscheinlich noch mehr möglich gewesen. In vielen Geschäften wurde der Verkauf verlost, nicht zuletzt auch im Nintendo Store. Unzählige Fans gingen leer aus.

Mario Kart World verkaufte sich 782.566 Mal allein im Handel. Damit ist Mario Kart World auch der beste Launchtitel der japanischen Konsolengeschichte, weiß Game Data Library. Rekordhalter zuvor: Knack für PS4. Das lag allerdings der Konsole bei. Bester Neueinsteiger war danach Rune Factory: Guardians of Azuma mit gut 45.000 Einheiten. Übrigens für Nintendo Switch, also die alte Konsole. Die „Nintendo Switch 2 Edition“ verkaufte sich nur etwa weitere 10.000 Mal.

Weltweit hat sich die Switch 2 in den ersten Tagen 3,5 Millionen mal verkauft. Welches die meistverkauften Games der „Switch 2“-Launchwoche in Deutschland sind, erfahrt ihr hier. Nachfolgend seht ihr die Top 10 der „Switch 2“-Launchwoche und die Hardwarezahlen. Die Top 30 der Vorwoche findet ihr bei Gematsu.

Die aktuelle Top 10:

[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 782.566 (New) [NSW] Rune Factory: Guardians of Azuma (Marvelous, 06/05/25) – 45.703 (New) [NSW] FANTASY LIFE i (LEVEL-5, 05/21/25) – 17.180 (111.904) [NSW] Natsume’s Book of Friends (Bushiroad Games, 06/05/25) – 16.865 (New) [PS5] Elden Ring Nightreign (Bandai Namco, 05/30/25) – 12.064 (54.822) [SW2] Rune Factory: Guardians of Azuma (Marvelous, 06/05/25) – 10.877 (New) [SW2] Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 06/05/25) – 7.992 (New) [SW2] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 06/05/25) – 7.529 (New) [SW2] Yakuza 0 Director’s Cut (SEGA, 06/05/25) – 7.486 (New) [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 6.771 (1.317.174)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 947.931 (New) PlayStation 5 – 14.535 (5.690.661) Switch OLED – 8.040 (9.060.680) Switch Lite – 6.089 (6.581.795) PlayStation 5 Pro – 4.230 (218.056) Switch – 2.482 (20.109.545) PS5 Digital – 2.017 (974.094) Xbox Series S – 163 (337.686) Xbox Series X – 113 (320.660) Series X Digital – 57 (20.820) PlayStation 4 – 24 (7.929.628)

via Gematsu, Bildmaterial: Mario Kart World, Nintendo