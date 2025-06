„Xbox-Hardware ist tot“, glaubt eine ehemalige Gründerin des Xbox-Teams

Xbox-Fans erleben schwere Zeiten. Zumindest, wenn sie ihre guten, alten Konsolen lieben. Xbox setzt längst andere Schwerpunkte, das zeigt der Xbox Game Pass seit Jahren und das wurde besonders deutlich in der „This is an Xbox“-Kampagne. Tendenz: Abos und viele Zugänge dazu.

Als „Chaos“ bezeichnet Laura Fryer jetzt die aktuelle Ausrichtung und Roadmap von Xbox. Ihrer Einschätzung nach ist die Hardware-Zukunft von Xbox de facto beendet. „Ich persönlich denke, dass die Xbox-Hardware tot ist“, erklärt Fryer und ist sich nicht sicher, ob Xbox einfach kein Interesse mehr habe oder es einfach nicht mehr könne.

Zum neuen ROG Xbox Ally hat sie ebenfalls keine guten Worte parat. „Es gibt buchstäblich keinen Grund, dieses Handheld zu kaufen“, meinte Fryer. „Als eines der Gründungsmitglieder des Xbox-Teams bin ich natürlich nicht zufrieden mit der aktuellen Situation. Ich finde es nicht schön, mit anzusehen, wie all der Wert, den ich mit aufgebaut habe, langsam zerfällt.“ Diese Partnerschaft mit ROG für den Handheld bezeichnet sie als einen „langsamen Ausstieg aus dem Hardware-Geschäft“.

Gleichzeitig erkennt Fryer aber auch an, dass der „Game Pass“-Fokus für Xbox einen gewissen Wert habe. Sie verweist auf den Erfolg von Oblivion Remastered und die Möglichkeit, ältere Spiele weiterhin gewinnbringend über externe Partner neu aufzulegen. Das allerdings klingt ein wenig zynisch: „Sie können diese Arbeit weiterhin an externe Unternehmen auslagern und mit der Veröffentlichung ihrer älteren Spiele viel Geld verdienen – ältere Spiele aus einer Zeit, als Xbox noch wusste, wie man sie entwickelt.“

Mit Blick auf das kommende 25-jährige Jubiläum der Xbox im nächsten Jahr zeigt sich Fryer vorsichtig hoffnungsvoll. „Vielleicht ist nächstes Jahr das Jahr, in dem sich der Nebel lichtet und wir alle die Schönheit dieser neuesten Ankündigungen erkennen werden“, meint sie abschließend.

