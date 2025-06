Microsofts Xbox-Handheld ist Berichten zufolge „auf Eis gelegt“

Erst im März dieses Jahres berichtete Windows Central, Microsoft habe sich auf eine mehrgleisige Handheld-Strategie festgelegt und werde gemeinsam mit einem Drittanbieter in diesem Jahr einen tragbaren Gaming-PC der Marke Xbox unter dem Codenamen „Kennan“ auf den Markt bringen. Gleichzeitig arbeite man an einem eigenen, intern entwickelten Gerät, das 2027 zusammen mit einem Nachfolger für die Xbox Series X/S erscheinen soll.

Nun legen die KollegInnen von Windows Central mit einem Update nach, das Xbox-Fans ernüchtern dürfte. Demnach habe Microsoft seine Strategie überdacht und die Entwicklung eines eigenen Handheld-Geräts sei „auf Eis gelegt“ worden.

Der Quelle der Publikation zufolge hat das Unternehmen intern angekündigt, stattdessen „seine Teams darauf zu konzentrieren, die Gaming-Leistung von Windows 11 zu verbessern, insbesondere für Geräte wie das ASUS-Partnergerät Project Kennan“.

Komplett scheint Microsoft seine Handheld-Bestrebungen aber nicht aufzugeben. Besagtem Artikel zufolge habe das Unternehmen weiterhin große Ambitionen und investiert massiv in die Entwicklung eines nativen Xbox-Handhelds. Der Schwerpunkt der Ressourcen liege jedoch vorerst auf Geräten von Drittanbietern und Windows-11-Verbesserungen.

Was Project Kennan betrifft, so heißt es, sei es hardwareseitig „im Wesentlichen abgeschlossen“, die Xbox- und Windows-Teams von Microsoft würden jedoch derzeit „deutlich verstärkte Anstrengungen“ unternehmen, um „das Erlebnis softwareseitig zu verbessern“. Geplant ist jedoch, dass das ASUS-Gerät der Xbox-Marke noch „später in diesem Jahr“ auf den Markt kommen soll.

via Eurogamer, Bildmaterial: Xbox