Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective von Piggyback hat jetzt einen konkreten Termin

Piggyback ist bekannt für seine Guides unter anderem zu Zelda: Breath of the Wild und früher auch zu Final Fantasy, wagt sich mit Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective aber erstmals an ein Artbook-Projekt.

Das bereits letztes Jahr angekündigte Buch zur „Metroid Prime“-Reihe widmet sich den ersten drei Spielen der Serie, einschließlich Metroid Prime Remastered. Eigentlich sollte das Buch im Sommer erscheinen, nun liegt der konkrete Termin aber im Oktober.

Wie Piggyback auf der eigenen Website mitteilt, erscheint das Buch am 28. Oktober 2025. Hierzulande findet ihr es bei Amazon* bereits, hier kann es schon vorbestellt werden. Das Buch ist auf Englisch, eine deutsche Ausgabe ist bisher nicht angekündigt.

Das gebundene Buch umfasst über 200 Seiten und bietet hochqualitative Konzeptzeichnungen, Skizzen und Illustrationen aus mehr als 20 Jahren Entwicklungsgeschichte. Es enthält zudem exklusive Kommentare von Nintendo-Produzent Kensuke Tanabe sowie Einblicke von Retro Studios, den Entwicklern der Reihe.

Besonders edel gestaltet, bietet das Buch ein aufwendig gebundenes Hardcover mit eingeprägtem Samus-Motiv in metallischer Folie, gedruckt auf hochwertigem Kunstpapier. Inhaltlich verzichten muss das Buch leider auf Metroid Prime 4: Beyond, das ebenfalls für 2025 geplant ist.

Bildmaterial: Piggyback