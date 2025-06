Mario Kart World bleibt Spiel der Stunde in Deutschland – MindsEye debütiert stark

Die Nintendo Switch 2 ist erschienen und inzwischen ist auch schon die zweite Verkaufswoche um. Nach der Debütwoche blicken wir jetzt auf die zurückliegende, erste volle Kalenderwoche.

Keine große Überraschung: Mario Kart World führt nicht nur das „Switch 2“-Ranking weiter an, sondern bleibt auch plattformübergreifend der meistverkaufte Titel der Woche. Dahinter platziert sich in den „Overall“-Charts Minecraft für die alte Switch, was nicht gerade für die restlichen Spiele spricht.

In den dedizierten „Switch 2“-Charts bleibt Cyberpunk 2077 Ultimate Edition auf dem zweiten Platz. MindsEye ist der Top-Neueinsteiger der Woche und landet in den Xbox-Series-Charts sogar auf Rang eins. In den PS5-Rankings reicht es hinter Clair Obscur: Expedition (holt wieder Gold) und F1 2025 nur für Rang drei.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Mario Kart World, Nintendo