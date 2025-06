Das neue Shadowverse feiert große Spielerzahlen, aber fällt bei vielen Fans durch

Cygames kann mit Shadowverse: Worlds Beyond bereits wenige Tage nach dem Launch einen ersten großen Erfolg verbuchen. Wenige Tage nach der Veröffentlichung am 17. Juni verzeichnet das neue kompetitive Online-Kartenspiel bereits über eine Million Downloads und belegte zeitweise Platz eins in den Verkaufscharts von Apple und Steam.

Doch trotz dieses erfolgreichen Starts fällt die Resonanz der Fans auf das Spiel zwiegespalten aus, insbesondere auf Steam, wo sich derzeit eine Welle negativer Bewertungen bemerkbar macht. Dort steht die mit Spannung erwartete neue Version von Shadowverse derzeit mit „größtenteils negativen“ Bewertungen da.

Nur rund 20 Prozent der über 9.000 Rezensionen geben derzeit eine positive Bewertung. Auch im App Store und auf Google Play liegt die Durchschnittsbewertung bei unter drei Sternen, wobei die Nutzermeinungen dort stark zwischen Ein-Stern- und Fünf-Sterne-Bewertungen schwanken, wie Automaton Media beobachtet hat.

Hauptkritikpunkt der Fans ist dabei wie so oft die Monetarisierung, die Fans im Vergleich zum Vorgänger deutlich stärker als „Pay-to-Win“ kritisieren. Viele bemängeln die gestiegenen Preise für Kartenpakete und gleichzeitig reduzierte Belohnungen für Free-to-Play-Spieler. Der Aufbau konkurrenzfähiger Decks sei ohne Investitionen nun wesentlich zeitaufwendiger.

Trotz der negativen Bewertungen zeigt ein Blick auf die Steam-Nutzerdaten bei SteamDB jedoch, dass Shadowverse von vielen Fans aktiv gespielt wird: Über 109.000 gleichzeitige SpielerInnen wurden in der Spitze in den ersten drei Tagen gemessen, die Peaks nehmen dabei nur langsam ab. Offenbar erfreut sich Shadowverse: Worlds Beyond bei vielen Spielern dennoch großer Beliebtheit. Ob die massive Kritik Cygames dazu bewegen wird, das Balancing der Ingame-Ökonomie zu überdenken, wird sich zeigen.

Übrigens: Auch das physische Sammelkartenspiel Shadowverse: Evolve wird von Worlds Beyond beeinflusst. Das erste Karten-Set des neuen Spiels erscheint am 11. Juli 2025 für die japanische Edition des Trading Card Games und führt unter anderem die neue Super-Evolution als Mechanik ein.

Bildmaterial: Shadowverse: Worlds Beyond, Cygames