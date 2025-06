Luigi soll bald wieder erwachen: Gerüchte heizen Spekulationen um neues Spiel an

Kein Witz: Erst vor wenigen Tagen wurde der Autor von einer Bekannten wegen eines Geschenks gefragt, wie „das neue Luigi“ für die Switch heiße. Tja, das gibt es nicht so wirklich. Wann ist Luigi’s Mansion 3 eigentlich erschienen? Oh, 2019 war das. Vor sechs Jahren schon.

Eine neue Andeutung von Insider Nash Weedle kommt da genau richtig. Insider Nash Weedle, der unter anderem die „Switch 2“-Portierung von Elden Ring korrekt vorhersagte, lässt die Spekulationen um ein mögliches Luigi’s Mansion 4 hochkochen.

Obwohl Nintendo das Spiel bislang nicht offiziell angekündigt hat, verdichten sich die Hinweise, dass ein neuer Serienteil in Arbeit ist. Weedle sprach in einem knappen Kommentar davon, dass Luigi’s Mansion 4 „der Wahnsinn“ werde, was ausreichte, um bei Fans der Gruselreihe große Vorfreude auszulösen. Konkrete Details nannte er zwar nicht, doch nach sechs Jahren ohne neuen Hauptteil hoffen viele nun auf eine baldige Enthüllung.

GameRant erinnert daran, dass es schon in der Vergangenheit Gerüchte um eine Fortsetzung gab, unter anderem vom bekannten Insider Zippo. Dieser behauptete, dass Luigi’s Mansion 4 doppelt so groß wie seine Vorgänger ausfallen und über beeindruckende Optik verfügen werde. Außerdem sei eine Veröffentlichung in der ersten Jahreshälfte 2026 geplant.

Die „Luigi’s Mansion“-Reihe begann im Jahr 2001 mit dem gleichnamigen Titel pünktlich zum GameCube-Launch. Nach einer langen Pause erschien 2013 Luigi’s Mansion: Dark Moon für Nintendo 3DS. Zuletzt erschien als neues Hauptspiel im Oktober 2019 Luigi’s Mansion 3. Der zweite Teil wurde als HD-Remaster für Switch neu aufgelegt und der erste Teil wird bald bei Nintendo Switch Online spielbar werden.

Bildmaterial: Luigi’s Mansion 2 HD, Nintendo, Next Level Games, Tantalus Media