Astro Bot erhält fünf neue Levels und einen weiteren DualSense mit einem „spaßigen Kniff“

Nachdem Astro Bot im Februar nach einer State of Play fünf neue Levels erhalten hat, ist es nicht verwunderlich, dass sich die Fans nach der letzten Präsentation erneut auf weitere fünf Levels freuen können.

Als Dankeschön für die bisherige positive Resonanz zum Spiel veröffentlicht Team Asobi das erneut kostenlose Update am 24. Juli 2025. Fünf brandneue Level erwarten euch dabei: Das doppelte Froschchen, Saugstark, Helfende Hände und Ganz schön aufgeblasen. Das waren erst vier. Das letzte Level hält Team Asobi noch geheim!

Damit steigt die Gesamtzahl der Levels in Astro Bot auf über 90. Die neuen Levels sollen eigene Spezial-Bots enthalten. Zudem wird angedeutet, dass ein rachsüchtiger Neuzugang der Crew beitreten könnte. Wer das wohl sein könnte?

Abschließend dürfen sich die Fans noch auf etwas freuen, das später in diesem Jahr erscheinen soll: ein weiterer DualSense-Controller als Astro-Bot-Limited-Edition. Der neue Controller soll mit einem „neuen, spaßigen Kniff“ zurückkommen. Was das genau bedeutet, hat Team Asobi nicht bekannt gegeben. Weitere Informationen zu diesem Controller sollen jedoch in Kürze folgen.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Astro Bot, Sony, Team Asobi