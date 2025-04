Gerüchte bewahrheiten sich: Das erste „Dragon Ball“ für die Switch 2 wird wohl bald enthüllt

Die bislang nicht offiziell angekündigte Umsetzung von Dragon Ball: Sparking! ZERO für die Nintendo Switch 2 scheint Realität zu werden. Die General Authority of Media Regulation in Saudi-Arabien hat kürzlich eine Alterseinstufung für eine entsprechende Version des Spiels vergeben.

Damit verdichten sich die Hinweise, dass Bandai Namco den Titel auch für Nintendos kommende Hardware veröffentlichen wird. Gerüchte über eine Umsetzung von Dragon Ball: Sparking! ZERO für die neue Nintendo-Konsole kursieren bereits seit einiger Zeit.

Bereits Anfang des Jahres berichtete der bekannte Insider eXtas1s, dass Bandai Namco eine „Switch 2“-Version plane. In einem YouTube-Video sprach er über die enge Zusammenarbeit zwischen dem japanischen Publisher und Nintendo, die sich bereits in früheren Projekten gezeigt habe.

Laut seinen Informationen soll Dragon Ball: Sparking! ZERO rund um den Launch der neuen Hardware erscheinen, die laut Analysten einen der größten Konsolenstarts in der Geschichte der Videospielindustrie markieren könnte. Die nun erfolgte Alterseinstufung liefert einen ersten offiziellen Hinweis darauf, dass an diesen Gerüchten etwas dran ist.

Dragon Ball: Sparking! ZERO erschien ursprünglich am 11. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam und bringt das Erbe der „Budokai Tenkaichi“-Reihe in modernem Gewand zurück. Wann genau die „Switch 2“-Version erscheinen soll und ob sie schon zum Konsolenstart verfügbar ist, bleibt offen. Wahrscheinlich wird sich Bandai Namco bald zum Thema melden.

