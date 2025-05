Mario Kart World sollte für die alte Switch erscheinen, doch dann kam der Booster-Streckenpass

„Frag die Entwickler“ ist so etwas wie das Erbe von „Iwata Asks“ – und ein seltsamer Kontrast zu der Geheimhaltung, die Nintendo ansonsten zu den Entwicklern von Nintendo-Spielen walten lässt. So wissen wir immer noch nicht, welche Entwickler genau hinter Donkey Kong Bananza stecken.

Beim neuen „Frag die Entwickler“ zu Mario Kart World lässt man hingegen alle Hüllen und Namen fallen. Kosuke Yabuki, Kenta Sato, Masaaki Ishikawa, Shintaro Jikumaru und Atsuko Asahi geben zahlreiche interessante Einblicke in Spiel und Entwicklung.

So verrät Producer Kosuke Yabuki zum Beispiel, dass die Entwicklung des Spiels schon im März 2017 in die heiße Phase ging. Zuvor überlegte man schon während der Entwicklung von Mario Kart 8 Deluxe über neue Ideen. Im März 2017 begann man dann schon mit den ersten Prototypen, damals noch mit dem Gedanken, das Spiel für die alte Switch zu veröffentlichen.

Man stieß an seine Grenzen

Mit den selbst auferlegten Ambitionen kam man aber schnell an seine Grenzen. „Als wir noch für die Nintendo Switch entwickelten, war es schwierig, alles einzubringen, was wir wollten. Uns war also immer bewusst, was wir dafür aufgeben mussten. Wir sprachen zum Beispiel darüber, die Grafik zu mindern und die Auflösung zu reduzieren. Zum Teil dachten wir sogar darüber nach, die Bildrate auf 30 fps zu senken. Es war eine schwierige Situation“, erklärt Kenta Sato.

Mit der Entscheidung zum Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe sah man sich dann in der Lage, mehr Zeit für die Entwicklung in Anspruch zu nehmen und die Idee wuchs, Mario Kart World auf Nintendo Switch 2 zu übertragen. „Es war wahrhaftig ein Hoffnungsschimmer“, blickt Yabuki zurück. Lest euch das „Frag die Entwickler“ durch, um weitere interessante Details zu erfahren.

Mario Kart World erscheint am 5. Juni zusammen mit Nintendo Switch 2. Nintendo sprach kürzlich davon, dass der Titel Genre- und Franchise-definierend sein soll. Wir dürfen gespannt bleiben, ob das auch stimmt. Wenn ihr davon nicht überzeugt werden müsst, findet ihr Mario Kart World bei Amazon* – übrigens mit Spieldaten auf der Cartridge.

Bildmaterial: Mario Kart World, Nintendo