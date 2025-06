Spiel von Square Enix eingestampft: Entwickler kritisiert den Publisher von Project Gemini

Project Gemini, ein noch nicht angekündigtes Spiel, das von People Can Fly entwickelt und von Square Enix veröffentlicht werden sollte, sowie ein separates, noch nicht angekündigtes VR-Spiel namens Project Bifrost wurden beide eingestampft.

Zu den Gründen äußert sich „People Can Fly“-CEO Sebastian Wojciechowski nicht unkritisch gegenüber Publisher Square Enix. „Die Aussetzung von Project Gemini ist eine Folge der Tatsache, dass uns der Publisher keinen Entwurf des Inhaltszusatzes zum Verlagsvertrag vorgelegt hat, der die Bedingungen für weitere Meilensteine ​​von Project Gemini enthält, und der mangelnden Kommunikation des Publishers hinsichtlich seiner Bereitschaft, das Gemini-Projekt fortzusetzen oder zu beenden“, so Wojciechowski.

Er fährt fort: „Project Bifrost wurde aufgrund der oben genannten Punkte und der Analyse des Cashflows des Konzerns ausgesetzt, die mangelnde Aussichten auf die Sicherung der organisatorischen Ressourcen und Mittel ergab, die für die Fortsetzung der Produktion und Veröffentlichung dieses Projekts erforderlich sind.“

Er zieht den Schluss: „Infolgedessen müssen wir uns als Studio erheblich neu aufstellen und unsere Teams verkleinern, was besonders schmerzt. Wir möchten unser tiefstes Bedauern und unsere Trauer über den Verlauf dieser Ereignisse zum Ausdruck bringen und allen unseren aufrichtigen Dank für ihren Beitrag bis zu diesem Zeitpunkt aussprechen.“

People Can Fly hat Berichten zufolge im vergangenen Januar über 30 Entwickler entlassen, die an dem noch nicht angekündigten Square-Enix-Spiel arbeiteten. Das Studio feierte erst 2022 sein 20-jähriges Jubiläum und zeichnet für Projekte verantwortlich, die von Painkiller und Bulletstorm über Gears of War: Judgment bis Outriders von Square Enix reichen.

via VGC, Bildmaterial: Square Enix