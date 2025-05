Digimon-Fans dürfen jetzt dem nächsten Termin entgegenfiebern

Digimon-Fans haben wieder eine Perspektive. Nach einer langen Durststrecke kehrt die Reihe mit Digimon Story: Time Stranger und einem brandneuen Spiel noch in diesem Jahr zurück. Außerdem freuen sich Digimon-Fans unter anderem auf ein eigenes, mobiles Trading Card Game und den neuen Anime Digimon Beatbreak.

Anders als in den Jahren zuvor war die Digimon Con im März auch für Fans der Videospiele ergiebig. Und jetzt gibt es den nächsten Termin, dem Digimon-Fans entgegenfiebern können. Bandai Namco hat die Digimon Expo 2025 angekündigt.

Das Event wird vom 20. bis zum 21. September 2025 in der Prism Hall in Tokyo Dome City stattfinden. Das lokale Event soll „alles, was mit Digimon zu tun hat“, zusammenbringen. In erster Linie natürlich die Fans, aber auch Anime, Videospiele, das Kartenspiel und Merchandise.

Ob man im Rahmen des Events auch Livestreams und neue Informationen zu den Videospielen anbietet, ist noch offen. Die Terminierung kollidiert ein wenig mit der Tokyo Game Show, die nur eine Woche später stattfindet. Weitere konkrete Details zur Expo will man am 26. Juni vorstellen.

Bildmaterial: Digimon Story: Time Stranger, Bandai Namco, Media.Vision