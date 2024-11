Das nächste, neue Spiel des Final-Fantasy-Schöpfers bietet wieder Musik von Nobuo Uematsu

Final-Fantasy-Langzeit-Komponist Nobuo Uematsu möchte bekanntlich kürzer treten und keine vollständigen Videospiel-Soundtracks mehr komponieren. Das bedeutet aber nicht, dass er das Komponieren ganz an den Nagel hängt.

Im Gegenteil: Wie Final-Fantasy-Schöpfer Hironobu Sakaguchi nun in einem Interview im japanischen Radio erklärte, soll Uematsu Musikstücke zu seinem neuen „Dark Fantasy“-Projekt beisteuern – das berichtet und übersetzt Twitter-User Genki.

In einem Radio-Interview bestätigte Sakaguchi nochmal die aktuellen Arbeiten seines Studios Mistwalker an einem neuen Projekt und dass Uematsu mit an Bord ist: „Ja, ich arbeite an einem neuen Titel. Das Komponieren des kompletten Soundtracks ist für Uematsu-san etwas schwierig, da es körperlich ziemlich anstrengend ist und er Konzerte mit seiner Band „Con TIKI“ gibt. Aber er wird einige Songs dafür komponieren.“

Bevor wir uns aber auf ein neues Mistwalker-Spiel freuen dürfen, steckt erstmal die Neuauflage von Fantasian, „Neo Dimension“ in den Startlöchern. Das Spiel erschien 2021 für Apple Arcade und war seitdem dort „gefangen“.

Die neue Version bietet zahlreiche Überarbeitungen, neue Features und neue Sprachausgabe. Und nicht zuletzt auch eine physische Version: Für Nintendo Switch* und PlayStation 5* könnt ihr diese ab sofort bei Amazon vorbestellen! Fantasian Neo Dimension erscheint am 5. Dezemeber 2024.

via Twitter – Genki_JPN, Bildmaterial: Fantasian, Mistwalker