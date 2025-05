Der zweite der „Big Three“ fällt – auch Gears of War findet jetzt seinen Weg auf PlayStation

Es gibt keine „rote Linie“ für die Veröffentlichung von Xbox-Spielen für andere Plattformen, das hat Phil Spencer schon vor Monaten versprochen. Oder gedroht. Je nach Perspektive. Nach Forza Horizon 5 gibt es eigentlich kaum noch mögliche Überraschungen, zumal die Gerüchteküchen selbst Gears of War und Halo schon hergaben.

Und für Gears of War wird es jetzt offiziell. Gears of War zählt neben Forza Horizon und natürlich Halo zu den „Big Three“ der Xbox-Marken. Microsoft hat angekündigt, dass Gears of War: Reloaded am 26. August für Xbox Series, PCs und eben PS5 erscheinen wird.

Bei Gears of War: Reloaded handelt es sich um eine modernisierte Version des ersten Teils der Serie. Sie basiert auf der Ultimate Edition von 2015 und bringt zusätzliche technische Verbesserungen mit sich. Dazu zählen Unterstützung für 4K-Auflösung, 120 FPS sowie der Multiplayer-Modus des Originals.

Der Third-Person-Shooter war ursprünglich 2006 für Xbox 360 erschienen und wurde damals von Epic Games unter anderem mit Beteiligung von Cliff Bleszinski entwickelt. Xbox-Fans dankt man für die Treue mit Möglichkeiten, die Neuauflage „gratis“ zu spielen.

„Xbox-Fans, die die digitale Version von Gears of War: Ultimate Edition bereits besitzen, erhalten ein kostenloses Upgrade auf Gears of War: Reloaded“, heißt es. Außerdem startet Gears of War: Reloaded PC Game Pass und im Game Pass Ultimate gleich zum Launch.

via VGC, Bildmaterial: Gears of War: Reloaded, Xbox Game Studios, The Coalition, Sumo Digital, Disbelief