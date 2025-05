Sony zieht PlayStation Stars den Stecker und prüft „neue Möglichkeiten“

2022 hat Sony das Treueprogramm PlayStation Stars ins Leben gerufen, begleitet von allerhand Kritik. So richtig gezündet ist PlayStation Stars seitdem irgendwie nicht, oder was sagt ihr? Sony sieht es wohl so, denn jetzt zieht man PlayStation Stars den Stecker

Wie man bekannt gibt, wird das Treueprogramm eingestellt. Man experimentiere ständig mit neuen und aufregenden Möglichkeiten, heißt es in einem Statement. Ziel des Treueprogramms sei es gewesen, die Freude am Spielen zu teilen und bleibende Erinnerungen zu schaffen. So konnte man durch das Spielen von Games digitale Sammlerstücke erhalten. „Das Programm hat dazu beigetragen, eine engere Verbindung zu den Fans weltweit zu schaffen“, resümiert man bei Sony. Warum es dann eingestellt wird?

Man habe seit der Einführung „viel dazugelernt“ indem man „Aktivitäten ausgewertet“ habe, die am besten bei den Fans angekommen sind. Die Folge ist eine Neuausrichtung der Bemühungen und die Einstellung von PlayStation Stars. Erkenntnisse aus dem Programm wolle man evaluieren und versuchen, auf diesen aufzubauen.

Mitglieder werden ab sofort nicht mehr aufgenommen. Wer ab heute kündigt, verliert alle Punkte und kann nicht erneut beitreten. Aktive Mitglieder können noch bis zum 23. Juli 2025 digitale Sammlerstücke und Punkte sammeln. Eingestellt wird das Programm dann vollständig am 2. November 2026

„Wir möchten euch auch darüber informieren, dass Mitglieder von PlayStation Stars auch dann noch auf ihre digitalen Sammlerstücke zugreifen können, nachdem diese Änderungen in Kraft getreten sind“, heißt es weiter. Jetzt befasse man sich mit „neuen Möglichkeiten zur Entwicklung eines künftigen Treueprogramms“.

Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment