Shenmue-Fans dürfen auf Neuigkeiten für Switch 2 hoffen

Nach einer aufsehenerregenden Ankündigung und einer noch rasanteren Kickstarter-Kampagne ist Shenmue III im Jahre 2019 erschienen. Eine Fortsetzung hielten die meisten Shenmue-Fans damals für undenkbar, doch es kam anders. Seitdem liegt die Serie allerdings wieder brach.

Das wird sich allerdings ändern, soviel ist eigentlich relativ sicher. Im Dezember gab ININ Games bekannt, dass man sich die Veröffentlichungsrechte an Shenmue III von Deep Silver hat übertragen lassen. Der Publisher startete anschließend eine Umfrage unter den Fans, um Wünsche für die Zukunft des Spiels zu eruieren. Mit der nahenden Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 werden diese Wünsche jetzt konkreter.

Ein neuer Social-Media-Beitrag von ININ GAMES bei Twitter schürt nun die Spekulationen, dass die erwarteten Portierungen bald angekündigt werden könnten. Fans hoffen neben einer Xbox-Version inzwischen natürlich auch auf eine „Switch 2“-Portierung. Den Verkaufszahlen von Shenmue III würde es sicherlich helfen.

Der Social-Media-Beitrag ist allerdings recht vage und gibt kaum Anlass dazu, auf eine baldige, konkrete Ankündigung zu hoffen. Doch allein, dass ININ Games Shenmue III wieder zum Thema macht, begründet Fan-Hoffnungen. Bei Twitter erinnert ININ Games an das EDGE-Cover aus dem April 2019, als Shenmue III den Titel des Magazins zierte.

Bei Bluesky veröffentlichte man den gleichen Beitrag und hier wie dort kam die Frage nach Portierungen auf. Bei Bluesky antwortete ININ Games einem Fan auf die Frage nach einer Xbox- und Switch-2-Version: „I will let you know.“ Shenmue-Fans müssen sich also weiterhin in Geduld üben, aber die Perspektive ist gut.

via GameRant, Bildmaterial: Shenmue III, ININ Games, Ys NET