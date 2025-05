Schnell, liebe „One Piece“-Fans: Pop-up Store legt in Deutschland an, aber wohl nur kurze Zeit

Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir über die weitere Europa-Expansion der offiziellen Stores zum One Piece Card Game berichtet und damit auch die Hoffnung verbunden, ein solcher Store könnte eines Tages in Deutschland eröffnen. Heute ist es nun ganz plötzlich so weit!

Bandai Namco Amusement Europe setzt seine Expansion in Europa fort und hat heute mit dem offiziellen „ONE PIECE CARD GAME Pop-Up Store“ in Berlin den ersten Store dieser Art in Deutschland eröffnet. Die neue Verkaufs- und Spielfläche befindet sich im XPERION Berlin, im Saturn am Alexanderplatz.

Auf 63 Quadratmetern können „One Piece“-Fans die Welt des One Piece Card Game erleben, Karten kaufen, tauschen und gemeinsam mit anderen Fans und Interessierten spielen. Unklar ist, wie lange der Pop-Up Store in Berlin bleibt. Es liegt in der Natur von Pop-Up Stores, dass sie zeitlich befristet sind. Das XPERION wird zudem regelmäßig von diversen Herstellern für verschiedenste Events genutzt. Doch weder in der Pressemeldung von Bandai Namco, noch auf den Kanälen von XPERION ist ein Enddatum zu finden.

Auch in Frankreich gibt es Neuigkeiten. Der bisherige Pop-Up-Store im Westfield Forum des Halles in Paris wird im Laufe des Monats an einen größeren und dauerhaften Standort innerhalb desselben Einkaufszentrums verlegt. Eine solche Perspektive könnte sich also auch hierzulande eröffnen.

Neben den neuen Standorten in Berlin und Paris betreibt Bandai Namco Amusement Europe bereits weitere offizielle Stores in Großbritannien, darunter in der Bandai Namco Cross Store Camden in London, der Bandai Namco Cross Store Birmingham, North Street in Brighton sowie im NAMCO Funscape Metrocentre in Newcastle.

