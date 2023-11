Bandai Namco eröffnet in der kommenden Woche weitere Stores außerhalb Japans

Bandai Namco hat angekündigt, seine Einzelhandelspräsenz im gesamten Vereinigten Königreich mit einem zusätzlichen Londoner Store und „mehr Stores im ganzen Land“ zu erweitern.

Neue Bandai-Namco-Stores in London und UK

Ab dem 14. November wird es eine neue „Sammlung“ an Bandai Namco Cross Stores im Londoner Victoria Place geben, die „die physische Natur der Unterhaltung und die reichen Marken von Bandai Namco zelebrieren“, darunter Waren von Gashapon, Ichibankuji und Sun-Star Stationery.

„Da die Beliebtheit japanischer Kultur, Sammlerstücke sowie digitaler und physischer Erlebnisse in Großbritannien weiter zunimmt, bieten diese neuen Geschäfte einen Teil jener Erlebnisse, die in ganz Japan von der Bandai Namco Group geschätzt werden, die eine leidenschaftliche Community unterstützt“, sagte das Unternehmen, hielt jedoch inne ohne zu klären, an welchen anderen Standorten Fans die neu gegründeten Geschäfte in Zukunft finden können.

„Wieder einmal weitet die Bandai Namco Group ihr physisches Erlebnis außerhalb Japans aus und ermöglicht es unseren bekannten Marken, die britischen Communities zu erobern und mehr Spaß und Kollektionen zu feiern, die weiterhin leidenschaftliche Fans gewinnen“, sagte John McKenzie, Geschäftsführer von Bandai Namco Amusement Europe.

„Während die japanische Kultur auf dem britischen Markt mit Essen, Kunst, Anime, Spielen und Sammlerstücken immer beliebter wird, hören wir unseren Fans zu und liefern reichhaltige Produkte, während wir in weitere Teile des Vereinigten Königreichs expandieren.“

via Eurogamer, Bildmaterial: Bandai Namco