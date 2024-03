Bandai Namco eröffnet weiteren Pop-up-Store zum One Piece Card Game in Europa

Bandai Namco Amusement Europe hat die Eröffnung von weiteren offiziellen Pop-up-Stores zum One Piece Sammelkartenspiel in Europa bekannt gegeben. Mitte März wird ein Store in Paris eröffnen. Dort wird am 15. März die Veröffentlichung des neuen Booster-Packs „Wings of the Captain“ zum Sammelkartenspiel gefeiert.

Sein Debüt feierte der Pop-up-Store in Großbritannien, das ja zumindest geografisch auch noch zu Europa gehört. „Wir haben uns sehr darauf gefreut, den offiziellen One Piece Card Game Pop-up Shop über den Ärmelkanal von Großbritannien nach Frankreich zu bringen, da es in diesem Land eine große, begeisterte Fangemeinde der ONE PIECE-Franchise gibt“, so Rob Cook von Bandai Namco Amusement Europe.

Man wolle lustige und unvergessliche Erlebnisse an einem physischen Ort ermöglichen, an dem sich Fans von One Piece treffen können, Karten sammeln können und gemeinsam Spiele spielen können. Eindrücke aus den britischen Stores könnt ihr auf diesem offiziellen Twitter-Account sammeln.

Ob es irgendwann auch für einen Pop-up-Store in Deutschland reicht? Das wird die Zeit zeigen. Bandai Namco unternimmt schon seit Monaten einige Anstrengungen, um in Europa physisch sichtbarer zu werden. Dazu gehören auch „Cross Stores“, die man Ende 2023 ebenfalls zunächst in Großbritannien eröffnete.

Bildmaterial: Bandai Namco