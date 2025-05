PlayStation Plus stockt um SAND LAND, weitere japanische Games und neue Klassiker auf

Monatsmitte – das heißt, Sony Interactive Entertainment stellt uns vor, auf welche Spiele sich „PlayStation Plus“-Abonnenten der höheren Stufen „Extra“ und „Premium“ bald freuen dürfen.

Die Neuzugänge im Spielekatalog werden am 20. Mai hinzugefügt und mit dabei ist dann unter anderem SAND LAND. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde das Spiel veröffentlicht. Der erst kurz davor verstorbene Akira Toriyama hatte das SAND-LAND-Universum für die Videospieladaption um das neue Waldland erweitert und eine Botschaft an die Fans zum Spiel hinterlassen, die nach seinem Tod veröffentlicht wurde. Bei PlayStation Plus können Toriyama-Fans nun noch einmal gedenken.

Mit Soul Hackers 2 von Atlus sowie Granblue Fantasy Versus: Rising und Story of Seasons: A Wonderful Life (das „echte“ Harvest Moon) gibt es drei weitere Highlights aus Japan. „Premium“-Abonnenten dürfen sich über den PS2-Klassiker Battle Engine Aquila freuen. Das war’s aber schon. Das Klassiker-Lineup ist überschaubar im Mai.

Die neuen Extra-Games:

SAND LAND (PS4 & PS5)

Soul Hackers 2 (PS5)

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted (PS4)

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition (PS5)

Battlefield V (PS4)

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy (PS4 & PS5)

Granblue Fantasy Versus: Rising (PS4 & PS5)

HUMANKIND (PS4 & PS5)

STORY OF SEASONS: A Wonderful Life (PS5)

Gloomhaven Mercenaries Edition (PS4 & PS5)

Klassiker für Premium:

Battle Engine Aquila (PS2)

Bis zum Ende des Monats haben alle „PlayStation Plus“-Mitglieder noch die Chance, die Essential-Games im Mai herunterzuladen. Als da wären: ARK: Survival Ascended (PS5), Balatro (PS4 & PS5) und Warhammer 40,000: Boltgun (PS4 & PS5).

via PlayStation, Bildmaterial: Sand Land, Bandai Namco, ILCA