Pioneers of Pagonia: Die Roadmap zurück zum echten „Wuselfaktor“

Seit Dezember 2023 befindet sich Pioneers of Pagonia endlich im Early-Access bei Steam. Quasi das „Siedler“, das viele der letzten Siedler-Spiele hätten sein sollen. So der damals schon vorherrschende Tenor.

Hinter Pioneers of Pagonia steckt Volker Wertich, der Erfinder von Die Siedler. Mit dem Spiel will er zurück zu den Wurzeln, zurück zum Wuselfaktor. Über 100.000 Siedler-Fans wollten schon in den ersten Wochen sehen, wie das gelingt. Bis heute ist die Stimmung bei Steam „sehr positiv“ in den Rezensionen und jetzt geht es auf die Zielgerade.

Pioneers of Pagonia verlässt noch in diesem Jahr den Early-Access und erscheint in der zweiten Jahreshälfte 2025 als „Version 1.0“, wie Envision Entertainment ankündigte. Dazu veröffentlichte man eine Roadmap für das restliche Jahr, welche unter anderem noch zwei größere Updates bis „Version 1.0“ vorsieht.

Das erste dieser Updates, das „Major Economy Update“, wird in Kürze veröffentlicht. Es erweitert die Kern-Mechaniken grundlegend. „Neben der bisherigen Möglichkeit, umfassend ausgerüstet und bevorratet in die Welt zu starten, können Spieler nun auch mit nur wenigen Pagoniern und ohne jegliche Vorräte starten, um nach und nach alle Ressourcen, Waren und Gebäude zu erschließen“, heißt es.

Mit dem Update wird auch die Balance der Siedlungsentwicklung überarbeitet. Acht neue Gebäude erweitern das Bauangebot, und eine Fortschritts-Übersicht hilft dabei, den Überblick über wirtschaftliche Ziele und Erfolge zu behalten. Fans und Neulinge dürfen sich auf visuelle Verbesserungen verschiedener Landschaftstypen und auf neue Geländeformen mit steilen Klippen freuen. Zudem wird das Spiel um Dekorationselemente erweitert.

Das zweite Update im Jahr 2025 wird sich ganz der Kartenerstellung und dem Modding widmen. Ein umfangreicher Karten-Editor wird eingeführt, mit dem die Community eigene Karten gestalten kann. Weitere Informationen zu diesem Update sowie zur Story-Kampagne, die mit „Version 1.0“ startet, will Envision Entertainment zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Die Roadmap:

Bildmaterial: Pioneers of Pagonia, Envision Entertainment