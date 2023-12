Raketenstart: Pioneers of Pagonia vom Siedler-Schöpfer begeistert die Community

Siedler-Fans sind aus dem Häuschen: Seit etwas mehr als einer Woche befindet sich Pioneers of Pagonia endlich im Early-Access bei Steam. Quasi das „Siedler“, das viele der letzten Siedler-Spiele hätten sein sollen. So der vorherrschende Tenor.

Natürlich nicht aus heiterem Himmel: Hinter Pioneers of Pagonia steckt Volker Wertich, der Erfinder von Die Siedler. Mit dem Spiel will er zurück zu den Wurzeln, zurück zum Wuselfaktor.

Der Vertrauensbonus ist groß. Wie Envision Entertainment in einem Steam-Update bekannt gibt, wurden mehr als 100.000 Games innerhalb der ersten Woche schon im Early-Access verkauft. Was für ein Start! Bei einem Einzelpreis von 25,49 Euro kann man sich über einen Handelsumsatz von 2,5 Millionen Euro freuen, rechnet GamesWirtschaft vor. Damit lässt sich der Early-Access doch angehen.

„Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns unterstützt und zum Spiel beigetragen haben. Wir sind überglücklich, diesen Meilenstein erreicht zu haben, und können es kaum erwarten, das neue Jahr mit derselben Energie zu beginnen“, heißt es von Volker Wertich und seinem Team.

Dank auf beiden Seiten

„Der Dank gebührt euch, die unsere Kindheit zurückbringen! Besten Dank für dieses grandiose Spiel! Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, dass jemals wieder so ein Spiel kommen wird und bin überglücklich“, antwortet ein Fan.

Nach über 1.500 Rezensionen ist die Stimmung „sehr positiv“. Auch Stand heute, zehn Tage nach dem Launch, befindet sich Pioneers of Pagonia noch in den Top 10 der Steam-Bestseller. In prominentester Umgebung von Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3 und Call of Duty Mondern Warfare III.

Pioneers of Pagonia spielt in einer mittelalterlichen Fabelwelt, die voller Gefahren ist. Einzelne Warentransporte, Herstellungsprozesse und Entdeckungsvorgänge könnt ihr in aller Ruhe beobachten. Es warten über 40 Gebäudetypen, mehr als 70 verschiedene Waren und verzweigte Produktionsketten.

Bildmaterial: Pioneers of Pagonia, Envision Entertainment