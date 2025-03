Nintendo soll sich auf den „größten Konsolenstart der Geschichte“ vorbereiten

Nintendo bereitet sich auf den vielleicht größten Konsolenstart der Videospielgeschichte vor. Investoren und Analysten erwarten, dass die kommende „Nintendo Switch 2“ trotz eines möglicherweise höheren Preises als ihr Vorgänger schnell ausverkauft sein wird.

Die neue Hybrid-Konsole könnte mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 400 US-Dollar oder mehr die bislang teuerste Nintendo-Konsole werden. Das berichtet Takashi Mochizuki in einem neuen Bloomberg-Artikel.

„Sie werden vor allem in den ersten Monaten Bootsladungen von Switch 2 verkaufen, fast unabhängig vom Preis“, schätzt der in Tokio ansässige Branchenexperte und Unternehmensberater Serkan Toto. „Wir können im ersten Jahr mit einer großartigen Software-Auswahl rechnen, von dem neuen Mario Kart und dem ersten 3D Mario nach acht Jahren bis hin zu Pokémon Legends: Z-A und Metroid Prime 4. Es wird auch vom ersten Tag an Unterstützung von Drittanbietern geben, höchstwahrscheinlich auch von Blockbustern wie Call of Duty“, so Toto weiter.

Sechs bis acht Millionen Geräte

Toto sagt einen um vielleicht 100 US-Dollar teureren Launch vorher wie einst bei der Switch. Experten wie Yijia Zhai von UBS und Robin Zhu von Sanford C. Bernstein gehen ebenfalls von einem vergleichsweise höheren Preis aus. „Der Nvidia-Chip der ersten Switch-Konsole soll 80 Dollar pro Stück gekostet haben, während der Chip der Switch 2 wahrscheinlich im Bereich von 130 bis 150 Dollar liegen wird“, rechnet Hideki Yasuda von Toyo Securities vor. „Ich wäre nicht überrascht, wenn Nintendo bei 499 Dollar landet.“ Robin Zhu rechnet mit einer Veröffentlichung im Juni und einem ersten Produktionsvolumen von sechs bis acht Millionen Einheiten zum Launch.

Sollte Nintendo diese Zahlen erreichen, wäre es der größte Konsolenstart aller Zeiten, rechnet Bloomberg vor. Vorausgesetzt, die Geräte werden auch durchverkauft. Aber genau das erwarten die Analysten. Zum Vergleich: Die ursprüngliche Nintendo Switch verkaufte sich in ihrem ersten Monat 2,7 Millionen Mal, während Sonys letzte beiden PlayStation-Generationen jeweils 4,5 Millionen Einheiten im ersten Quartal absetzten.

Die Switch 2 wird dank Abwärtskompatibilität von einer großen Bibliothek bereits erhältlicher Spiele profitieren, während weitere neue Titel pünktlich zum Launch erscheinen sollten. Dennoch wird ihr höherer Preis sie direkter mit Sonys PlayStation 5 und Microsofts Xbox Series X in Konkurrenz setzen, schätzt Bloomberg ein.

Bildmaterial: Nintendo