Nintendo schmiedet große Anti-Scalper-Allianz zum Launch der Switch 2

In Europa, respektive konkret hier bei uns in Deutschland, war es mit etwas Geduld und Übersicht kein Problem, eine Nintendo Switch 2 vorzubestellen. Während der breite Handel inzwischen leergefegt ist, könnt ihr aktuell immer noch eine Konsole direkt im Nintendo Store* vorbestellen.

In Nordamerika und besonders in Japan sah das ganz anders aus. In Japan müssen Fans auf eine Lotterie hoffen, um im Nintendo Store vorzubestellen. Präsident Shuntaro Furukawa hatte im April mitgeteilt, allein im My Nintendo Store seien 2,2 Millionen Anträge dafür eingegangen. Im Februar hatte Nintendo versprochen, Maßnahmen gegen Scalper ergreifen zu wollen. Jetzt wird man im Heimatmarkt konkret – und wie.

Nintendo kündigte eine Partnerschaft mit den drei großen Online-Marktplätzen Mercari, Yahoo! Auctions und Rakuten Rakuma an. Ziel ist es, unautorisierte Angebote im Zusammenhang mit Nintendo-Produkten gezielt zu unterbinden. Dazu zählt in erster Linie demnächst natürlich die Nintendo Switch 2.

Laut des Statements werden die drei Marktplätze „unautorisierte“ Angebote proaktiv entfernen. Yahoo! Auctions wies in einer eigenen Mitteilung darauf hin, dass die Switch 2 ab sofort und bis zu einem unbestimmten Zeitpunkt als „verbotener Artikel“ behandelt würde.

Yahoo! Auctions begründet die Maßnahme damit, dass die Switch 2 „das Handelsumfeld stören könnte“ und mit hoher Wahrscheinlichkeit „Hamsterkäufe oder Preisspitzen verursacht“. Wer trotzdem eine Switch 2 einstellt, muss nicht nur mit der Entfernung des Angebots, sondern auch der Sperrung des Kontos rechnen.

via VGC, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft