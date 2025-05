No Rest for the Wicked, das RPG der Ori-Macher, erhält sein bisher größtes Early-Access-Update

Seit etwa einem Jahr befindet sich No Rest for the Wicked bereits im Early-Access bei Steam. Jetzt haben die Ori-Macher von Moon Studios mit „The Breach“ das bisher größte Update zum Action-RPG veröffentlicht.

Das umfangreiche Update erweitert das Spiel um neue erkundbare Gebiete, zusätzliche Story-Inhalte, frische Waffentypen sowie zahlreiche neue Gegner und Bosse. Fans können sich auf zwei komplett handgestaltete Umgebungen freuen – die Lowland Meadows und die Marin Woods – in denen eine neue Bedrohung durch die sogenannte Blight wartet.

Auch das Gameplay wurde überarbeitet: Ein Seuchensystem für das Endgame, eine angepasste Nahrungs- und Hungermechanik sowie neue Statuseffekte sollen das Spielerlebnis vertiefen. Für besonders erfahrene Spieler wurde außerdem ein Hardcore-Modus mit Permadeath integriert. Technisch soll „The Breath“ weitreichende Performance-Verbesserungen und „Hunderte von Fehlerkorrekturen“ mit sich bringen.

No Rest for the Wicked ist aktuell im Early-Access auf Steam für 39,99 Euro erhältlich. Eine Veröffentlichung für PS5 und Xbox Series soll folgen. Dann übrigens in Eigenverantwortung. Kürzlich hat Moon Studios seine Unabhängigkeit von Private Division, dem früheren Publisher des Spiels, bekannt gegeben.

„Um zu The Breach zu gelangen, müssen Spieler den Prolog abschließen und die Kampagnenquests Sacrament, Of Rats and Raiders, Servant of God und Spoken and Unspoken bis Stufe 5 absolvieren“, erklärt man.

Bildmaterial: No Rest for the Wicked, Moon Studios