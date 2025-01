„Gummy Bears“ soll weiterhin in Arbeit und von einem Nintendo-Hit inspiriert sein

Erste Gerüchte um das Projekt „Gummy Bears“ machten bereits im August 2023 die Runde, als The Game Post berichtete, dass bei Bungie ein MOBA-Titel mit diesem Codenamen in Entwicklung sei. Ein Jahr später kündigte Bungie die Entlassung von 220 Mitarbeitenden an – eine Reduzierung der Belegschaft um 17 Prozent.

Bei dieser Gelegenheit gab der Destiny-Entwickler bekannt, dass weitere 155 seiner Mitarbeitenden in naher Zukunft in Sony Interactive Entertainment integriert werden würden. Zuletzt berichteten wir von einem frischen First-Party-Studio, dass zur Entwicklung einer „bahnbrechenden“ neuen AAA-Marke gegründet wurde. Ob es sich dabei um Gummy Bears handelt, ist fraglich.

Frische Details zum Projekt sollen nun aber dennoch ans Tageslicht gekommen sein. Demnach sei eine neue Tochtergesellschaft gegründet worden, die rund 40 Mitarbeitende zählt und die Entwicklung des Projekts übernommen habe. Das behauptet jedenfalls wieder The Game Post, die sich auf nicht näher genannte Quellen berufen.

Der First-Party-Titel dürfte noch Jahre von seiner Veröffentlichung entfernt sein, aber wie The Game Post berichtet, soll es sich um ein MOBA handeln, dass sich in Teilen an Nintendos Starprügler Super Smash Bros. orientieren soll.

Konkret soll das Spielprinzip von Gummy Bears ohne Gesundheitsbalken auskommen. Das Äquivalent im Gesundheitssystem soll lediglich als Modifikator fungieren, das bestimmt, wie weit eine bestimmte Figur bei einem Treffer zurückgeworfen wird. Wenn der prozentuale Schaden hoch genug wird, können Gummy-Bears-Figuren sogar von der Karte geworfen werden. Das kommt Smash-Bros.-Fans natürlich bekannt vor.

Gummy Bears wird Berichten zufolge drei für ein MOBA-Spiel typische Charakterklassen enthalten: Angriff, Verteidigung und Unterstützung. Mehrere Spielmodi sollen ebenfalls zum Paket gehören, zusammen mit einer Ästhetik, die als gemütlich, lebendig und „lo-fi“ beschrieben wird. Wie viel an diesen Berichten dran ist, wird die Zukunft zeigen müssen. Eine offizielle Ankündigung des Projekts steht aus.

via GameRant