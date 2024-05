Jetzt ist es offiziell: Videospiele zu „The Quintessential Quintuplets“ erscheinen auch im Westen

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern: Spike Chunsoft hat Pläne für die Videospiele zu Quintessential Quintuplets für den Westen. Manga-Vorlage und Anime sind längst lokalisiert, es gibt also durchaus auch hierzulande Fans. Die Videospiele ließ man bislang außen vor.

Jetzt machte Spike Chunsoft offiziell, dass man The Quintessential Quintuplets – Memories of a Quintessential Summer, The Quintessential Quintuplets – Five Memories Spent With You und ein The Quintessential Quintuplets Double Pack am 23. Mai 2024 im Westen digital im Nintendo eShop und im PlayStation Store veröffentlichen wird.

Dabei handelt es sich um die zwei älteren Spiele der Reihe. In Japan gibt es inzwischen The Quintessential Quintuplets: Gotopazu Story und The Quintessential Quintuplets: Gotopazu Story 2nd wurde kürzlich angekündigt.

Memories of a Quintessential Summer führt Futaro und seine jüngere Schwester Raiha auf die Privatinseln der Fünflinge. Ein plötzlicher Sturm macht aus dem geplanten Urlaub aber einen Überlebenskampf. Im Stil eines Point-and-Click-Adventures spielt ihr euch durch die Story-Ereignisse, welche in einer Visual-Novel-Ooptik präsentiert wird.

Five Memories of My Time with You basiert auf dem gleichnamigen Manga und dreht sich um den Protagonisten Futaro Uesugi. Uesugi arbeitet als Nachhilfelehrer für die fünf Nakano-Schwestern. Zu Beginn der Serie wird enthüllt, dass er schließlich eine der fünf Schwestern heiraten wird. Das Spiel begleitet die Charaktere auf ihrer Abschlussreise nach Okinawa und spielt an verschiedenen, echten Schauplätzen.

Bildmaterial: Spike Chunsoft