Es lief höllisch gut für DOOM: The Dark Ages in den deutschen Verkaufscharts

Nachdem die vorletzte deutsche Verkaufswoche so ruhig war, dass wir auf einen Bericht verzichtet haben, geht es in der zurückliegenden Woche dank DOOM: The Dark Ages wieder rund!

Für das neue DOOM lief es höllisch gut. Das Prequel setzte sich an die Spitze der offiziellen deutschen PS5- und Xbox-Series-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, übernimmt. Auch in den plattformübergreifenden Rankings ist The Dark Ages einsame Spitze.

In den PS5-Rankings geht DOOM vor Indiana Jones ins Ziel. In den Xbox-Series-Charts hat DOOM die Nase vor Assassin’s Creed Shadows vorn. Bester Neueinsteiger ist The Precinct mit der Bronzemedaille in der PS5-Auswertung.

Weitere Neuzugänge sucht man vergebens, natürlich auch in den Switch-Rankings. Dort landet Minecraft vor Mario Kart 8 Deluxe und so richtig durcheinandergewirbelt werden die Switch-Charts wohl auch nicht mehr in den nächsten Wochen. Mit Spannung sehen wir dem Launch der Nachfolgekonsole entgegen!

