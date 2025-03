Der Hunger von PlayStation-Fans nach Xbox-Spielen ist ziemlich groß, wie die Charts zeigen

Microsofts gar nicht mehr so neue, aber nach wie vor oft aufregende Strategie, die hauseigenen Xbox-Games früher oder später auch auf PlayStation 5 zu bringen, verzeichnet messbare Erfolge.

Nachdem der Termin für die Veröffentlichung von Indiana Jones und der Große Kreis für PS5 mit dem 17. April feststeht und digital Vorbestellungen entgegen genommen werden, hat sich „Indy“ an die Spitze der Vorbestellercharts im PlayStation Store gesetzt. Und nicht nur das.

Es gibt nämlich gleich eine Doppel-Pole-Position für Indiana Jones. Besonders gefragt ist dabei die Premium Edition für 109,99 Euro, die unter anderem ein paar Stunden früheren Zugang zum seit Dezember für Xbox und PCs erhältlichen Spiel gewährleistet. Die Standardedition ist derzeit auf Rang 2 der am häufigsten vorbestellten Spiele, und zwar nicht nur in Deutschland.

The Verge hat sich auch die Stores in Frankreich, den USA, Italien, Spanien und Großbritannien angesehen und ein ganz ähnliches Bild vorgefunden. Und mit „Indy“ hört der Xbox-Spaß auf PS5 nicht auf. Auf den Plätzen 3 und 4 hierzulande: Forza Horizon 5 mit Premium Edition und Standardedition. Dahinter folgen aktuelle Kracher wie The First Berserker: Khazan, Death Stranding 2: On the Beach, Atomfall oder AI LIMIT.

Bereits mit früheren Xbox-Titeln konnte Microsoft auf der PlayStation 5 Erfolge verbuchen. Sea of Thieves erschien im April letzten Jahres für Sonys Konsole und war einen Monat später der digital meistverkaufte Titel in den USA, Kanada und Europa. Das Spiel hielt sich fast ein halbes Jahr in den Top-Download-Charts auf PlayStation.

Ist der Hunger von PlayStation-Fans nach Xbox-Spielen also so groß? Offensichtlich schon. Aber den meisten PlayStation-Fans dürfte die Xbox-Historie egal sein. Gute Spiele verkaufen sich eben auch gut und auf die genannten trifft das wohl zu.

Bildmaterial: Indiana Jones und der Große Kreis, Bethesda, MachineGames