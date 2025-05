Gewagt: Dieser Publisher will zum „GTA VI“-Launch gezielt sein eigenes Spiel veröffentlichen

Viele Entwickler und Publisher haben sich in den letzten Monaten den Kopf darüber zerbrochen, wie sie Grand Theft Auto VI aus dem Weg gehen könnten. Und zwar ganz buchstäblich.

Selbst ohne ein GTA ist es schwierig, das richtige Launch-Timing zu finden. Mit einem GTA hingegen sei noch weniger Geld und vor allem Zeit im Markt, so ein anonymer Publisher im März. Alles kein Thema mehr für 2025: GTA VI wurde verschoben. Aber es gibt einen Publisher, der anders denkt.

Devolver Digital zeigt sich unbeeindruckt von Grand Theft Auto VI und plant nach wie vor, ein eigenes Spiel am selben Tag zu veröffentlichen. Devolver Digital, die gerne mal die Dinge anders machen als andere, sieht in diesem Vorgehen offenbar eine Chance.

Typisch „Devolver“ ist es, bei den hauseigenen Streams die Branche aufs Korn zu nehmen. Man ist sich aber auch nicht zu schade, sich selbst mal zu veralbern. Auch die Veröffentlichung von Demon Throttle, das es nur physisch und nicht digital gibt, war „gegen den Strom“.

Jetzt also ein Spiel zum Launch von GTA VI. Auf Twitter bekräftigte der Publisher von Indie-Hits wie GRIS seine Absichten. „Ihr entkommt uns nicht. Dann ist es eben der 26. Mai“, so Devolver unter Bezug auf einen älteren eigenen Tweet, an dem man verspricht, zum „GTA VI“-Launch ein Spiel zu veröffentlichen. Welcher Titel letztlich dieses Schicksal teilen wird, ist bislang nicht bekannt.

In der Vergangenheit hat es immer wieder Veröffentlichungen gegeben, die trotz oder gerade wegen ihrer Parallelität zu großen Mainstream-Produktionen Aufmerksamkeit erlangten. So etwa der doppelte Kinostart von Barbie und Oppenheimer im Jahr 2023 oder die gleichzeitige Veröffentlichung von Animal Crossing: New Horizons und Doom Eternal im Jahr 2020, die zu einem regelrechten Meme wurde. Auch das Oblivion Remaster und Clair Obscur: Expedition 33 haben sich nicht gegenseitig geschadet.

via GameRant, Bildmaterial: Look Outside, Francis Coulombe, Devolver Digital