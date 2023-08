Devolver Digital nimmt sich selbst aufs Korn: Diese Games erscheinen erst 2024

Devolver Digital beherrscht zwei Dinge in Perfektion: Entweder, man verarscht die Branche. Oder sich selbst. Mit Devolver Delayed strahlte man gestern einen kleinen Livestream aus, der sich darauf konzentrierte, welche hauseigenen Spiele verschoben werden. Eigentlich eher unpopulär, aber der Livestream wurde sogar vorab angekündigt. Die „Kunst der Videospielverschiebungen“ nennt man das.

In der hochwertig produzierten “Devolver Delayed”, die in der Videospielwelt ihresgleichen sucht, werden die heiß erwarteten Spiele enthüllt, die nun noch bis nächstes Jahr heiß erwartet bleiben.

Weil Devolver Digital nicht nur gut sich selbst und andere aufs Korn nimmt, sondern auch gute Spiele veröffentlicht, sind einige Fans trotzdem ein bisschen traurig. The Plucky Squire, Stick it to the Stickman, Anger Foot, Pepper Grinder und Skate Story erscheinen erst 2024.

Aber einige Spiele erscheinen auch noch 2023. Und für alle „die nicht die Aufmerksamkeitsspanne für eine dreiminütige Präsentation“ haben, hat Devolver Digital auch noch ein Schaubild veröffentlicht:

Der Stream im VOD:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Devolver Digital