Die Hoffnungen auf ein Remake von Chrono Trigger leben nur kurz auf

Im zurückliegenden März feierte Chrono Trigger sein 30-jähriges Jubiläum und Square Enix erinnerte daran nicht nur, sondern hat gleich eine ganze Reihe von Projekten angekündigt. Ein Remake gehörte nicht dazu.

Doch die Arbeiten daran hat „Dragon Quest“- und „Chrono Trigger“-Schöpfer Yuji Horii am Rande eines Panels bei der Comic Con in Napoli bestätigt. Vermeintlich jedenfalls – die Hoffnung der Fans wurde schon nach wenigen Stunden wieder zerstört.

So berichtete unter anderem IGN Italy davon, dass Horii ein solches Remake bei der Comic Con bestätigt habe. Auf die Frage nach Anekdoten zur Entwicklung des Spiels sagte der Übersetzer von Horii: „Ich habe gehört, dass auch ein Remake in Entwicklung ist“. Das erregte natürlich Aufmerksamkeit. Der Übersetzer ließ folgen: „Niemand hat etwas davon gehört!“.

Wie sich schnell herausstellte, als eine Aufzeichnung des Panels vorlag, hatte Horii selbst allerdings nie die Worte „Chrono Trigger Remake“ in den Mund genommen. All das stammte nur von seinem Übersetzer, wie Gematsu und Genki bestätigen. Das heißt natürlich nicht, dass es keine Neuauflage von Chrono Trigger geben könnte. Aber eine solche wurde an diesem Wochenende nicht in Neapel bestätigt.

Ursprünglich erschien Chrono Trigger am 11. März 1995 für das Super Famicom in Japan. Das legendäre RPG entstand aus einer Zusammenarbeit zwischen „Dragon Quest“-Schöpfer Yuji Horii, „Dragon Ball“-Zeichner Akira Toriyama und „Final Fantasy“-Schöpfer Hironobu Sakaguchi. Ein wahres Dreamteam zu dem sich weiterhin Größen wie Takashi Tokita, Yoshinori Kitase, Tetsuya Takahashi und natürlich Nobuo Uematsu gesellten.

Im Laufe der Jahre wurde das Spiel für verschiedene Plattformen neu veröffentlicht, darunter PlayStation, Nintendo DS sowie PC-Steam und für Mobilgeräte. Fans warten gespannt auf weitere Ankündigungen, mit der Zeit wuchs der Wunsch zu einer Veröffentlichung für moderne Konsolen wie Switch, Xbox und PS5. Und natürlich träumen einige auch von einer HD-2D-Neuauflage.

