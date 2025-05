Fans hoffen nach Ubisoft-Tweet auf eine Fortsetzung zu Prince of Persia: The Lost Crown

Es gab eine Zeit, da war Prince of Persia eigentlich tot. Dann kündigte Ubisoft das neue Prince of Persia: The Sands of Time an, doch es floss viel Sand durch die Sanduhr. Das 2020 erstmals angekündigte Remake ist immer noch nicht fertig.

Zwischenzeitlich erschien Prince of Persia: The Lost Crown und wurde von Fans wie Kritik gefeiert. Dann die Ernüchterung: Das Spiel soll Berichten zufolge seine Ziele nicht erreicht haben. Das Entwicklerteam hatte Gedanken für eine Fortsetzung, doch es wurde dem Bericht nach aufgelöst. Jetzt gibt es aber eine neue Tendenz – das hoffen Fans jedenfalls.

Ubisoft hat mit einem neuen Social-Media-Post nämlich Spekulationen über ein mögliches Sequel zu Prince of Persia: The Lost Crown entfacht. Der Beitrag feiert einen bedeutenden Meilenstein von mehr als zwei Millionen Spielenden und dazu heißt es: „Ihr habt die Legende wieder zum Leben erweckt. Der Prinz ist zurück, und glaubt uns – er fängt gerade erst an.“

Es gehört nicht viel Fan-Fantasie dazu, um in dieser Zeile eine Zukunft mit weiteren „Prince of Persia“-Spielen zu sehen. Dass Ubisoft damit explizit eine Zukunft für „The Lost Crown“ meint, ist aber fraglich. Denn nach wie vor sind zwei Spiele der Reihe in Arbeit. Neben „The Sands of Time“ ist das auch „The Rogue Prince of Persia“, das sich noch im Early-Access befindet. Geht es auch mit einem Sequel zu „The Lost Crown“ weiter? Die Zeit wird es zeigen.

via TheGamer, Bildmaterial: Prince of Persia: The Lost Crown, Ubisoft