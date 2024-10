Prince of Persia: The Lost Crown erreicht Ziele nicht – das Team soll bereits aufgelöst sein

Es gibt sie immer häufiger, diese Fälle: Spiele werden von Fans und Kritik gelobt, aber das genügt nicht. Sie erzielen nicht die Zahlen, die Publisher sich für sie gewünscht haben und die möglicherweise auch nötig waren. Das trübt natürlich die Zukunft für diese Marken extrem ein. Auch Prince of Persia: The Lost Crown geht es nun dem Vernehmen nach so.

Wie Origami Media berichtet, war das Team von „The Lost Crown“ durchaus daran interessiert, an einer Fortsetzung zu erschaffen – aber man bekam Ubisoft nicht an Bord. Letztendlich würde es um die Verkaufszahlen gehen. Aber intern sei über das Schicksal des Spiels schon kurz nach der Veröffentlichung entschieden worden. Handfest wurde es nach der Veröffentlichung der DLC.

Einige Mitglieder des Entwicklerteams kämpften dem Bericht zufolge zwar dafür, dass eine Fortsetzung grünes Licht bekommt, aber das geschah letztlich nicht. Auch der Vorschlag, es zunächst mit Erweiterungen zu probieren, fruchtete nicht. Ubisoft brauchte das Personal bei anderen Projekten. Das Team ist also inzwischen aufgelöst.

Eine weitere, seltsame Rechtfertigung des Managements war es demzufolge auch, dass eine mögliche Fortsetzung des Spiels die langfristigen Verkaufszahlen des ersten Spiels kannibalisieren würde. Fans von Prince of Persia: The Lost Crown sollten sich also wohl darauf einrichten, dass „The Lost Crown“ das letzte Spiel dieser Art war.

