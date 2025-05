Elden Ring Nightreign legt schon in der Launchnacht einen heftigen Steam-Peak hin

Elden Ring Nightreign ist seit heut erhältlich und hat bei Steam gleich mal eine Duftmarke gesetzt. Das Koop-RPG landete in der Nacht bei exakt 313.593 gleichzeitigen SpielerInnen. Am Wochenende dürften es noch mehr werden, besonders am Sonntag.

Damit hat Elden Rign Nightreign schon in der Launchnacht doppelt so viele gleichzeitige SpielerInnen verzeichnet wie das sehr gehypte Clair Obscur: Expedition 33. Das Einzelspieler-RPG kam in der Spitze bislang auf 145.063 gleichzeitige SpielerInnen. Sicherlich ein besserer Vergleich: Das sehr erfolgreiche Helldivers 2 peakte bei 458.709 SpielerInnen. Gut möglich, dass Elden Ring Nightreign am Wochenende in diese Regionen vorrückt.

Die Zahl der „gleichzeitigen SpielerInnen“ (concurrent player) ist ein Wert, den Steam öffentlich auslesbar gestaltet. SteamDB nutzt die Zahlen für schöne Statistiken, die regelmäßig herangezogen werden, wenn es darum geht, den Hype oder den Misserfolg von Spielen zu verbildlichen. Wenn es nach Ubisoft geht, soll damit übrigens bald Schluss sein.

Elden Ring Nightreign ist jetzt für PCs, PS5 und Xbox erhältlich. Die Handelsversion könnt ihr bei Amazon* bestellen. Die günstigste Version ist die Standardversion für 39,99 Euro. SammlerInnen können zur Seekers Edition oder gar zur Collector’s Edition greifen.

Bildmaterial: Elden Ring Nightreign, Bandai Namco, FromSoftware