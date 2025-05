Nintendo stellt Vorbestellerboni und Merchandise zu Pokémon-Legenden: Z-A vor

In dieser Woche hat uns The Pokémon Company mit dem konkreten Veröffentlichungstermin zu Pokémon-Legenden: Z-A überrascht. Am 16. Oktober 2025 erscheint das neue Pokémon-Abenteuer für Switch und Nintendo Switch 2. Jetzt legt Nintendo nach und stellt Vorbestellboni und neues Merchandise vor!

Im Nintendo Store erhaltet ihr* für eure Vorbestellung der digitalen oder physischen Version eine Partner-Pokémon-Figur. Zusätzlich gibt es voraussichtlich gegen einen noch nicht bekannten Aufpreis ein Pin-Set, Glurak und eine Figur von Mega-Glurak, eine Kappe, eine Tasse und passend zum ungemütlichen Oktober einen Regenschirm.

Der Vorverkauf soll am 11. Juni beginnen und ihr könnt jetzt euer Interesse für die Produkte* anmelden, sodass ihr zum Start per E-Mail informiert werdet. Durchaus denkbar ist, dass auch Amazon* und Media Markt mit einem Vorbestellerbonus nachziehen, aber dort ist derzeit noch nichts gelistet. Auch Otto* ist ein beliebter Partner, aber hier ist ebenfalls noch nichts zu finden.

Das Spiel für Nintendo Switch und seine „Nintendo Switch 2 Edition“ werden am 16. Oktober 2025 erscheinen. Wie für einige First-Party-Titel von Nintendo wird es ein kostenpflichtiges Upgrade Pack geben. Die „Nintendo Switch 2 Edition“ ist aber auch einzeln und im Handel erhältlich.

Bildmaterial: Nintendo