Verrückt, es nicht zu tun: Director von Mario + Rabbids will gern neues Rayman entwickeln

Der Creative Director von Mario + Rabbids, Davide Soliani, der am ursprünglichen „Kingdom Battle“ und an „Sparks of Hope“ im letzten Jahr arbeitete, hat großes Interesse an der Arbeit an einem neuen Rayman-Spiel.

In einem Interview mit Nintendo Everything sagte Soliani, er wäre „verrückt, diese Chance nicht zu nutzen“, wenn sich die Gelegenheit dazu anböte. Er sagt auch, dass es aus Entwicklersicht der „Höhepunkt aller Möglichkeiten“ sei. Ein Teil dieses Interesses rührt daher, dass er bereits im Jahr 2000 an der ‚Game Boy Color‘-Version von Rayman arbeitete.

„Wenn ich die Gelegenheit hätte, wäre ich verrückt, diese Chance nicht zu nutzen. Um ehrlich zu sein, ja. Ich meine, Rayman ist die Art von Spiel, die kein realistisches Element hat. Und weil es keinen Realismus gibt, entspringt alles, was man im Spiel erschafft, der eigenen Fantasie und der Fantasie des Teams“, so Soliani über den Reiz von Rayman.

„Und so ist [alles], von einem Stuhl über einen Tisch bis hin zu einem Feind und der Umwelt, eine Form der Kunst, etwas von Grund auf neu zu erschaffen. Für mich als Entwickler ist es also der Höhepunkt aller Möglichkeiten. Man kann verrückt werden und eigene Sachen kreieren, wie wir es bei Sparks of Hope getan haben. Ich glaube, ich wäre verrückt, wenn ich diese Gelegenheit nicht nutzen würde, wenn ich die Chance dazu hätte“, sagt Soliani.

Überfällig wäre ein neues Rayman sicherlich. Abseits von Gastauftritten hat sich der beliebte Held nämlich zuletzt mit Rayman Legends die Ehre in einem Hauptserien-Ableger gegeben. Und das erschien ursprünglich 2013 für Wii U. Zuletzt feierte das Ubisoft-Maskottchen übrigens einen Auftritt in Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Soliani weiß also, was er tut.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft