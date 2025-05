Für Liebhaber von SNES-RPGs: Shrine’s Legacy stellt sich als „Zelda als Koop-RPG“ vor

Positive Concept Games und Publisher indie.io haben bei Steam eine spielbare Demo zu Shrine’s Legacy veröffentlicht. Das 16bit-RPG ist von der SNES-Ära inspiriert und wird von seinen Machern kurz als „Zelda als Koop-RPG“ beschrieben. Es ist allerdings auch für Einzelspieler konzipiert.

„Mögen Sie Secret of Mana? Sind Sie ein Kenner von Illusion of Gaia oder Terranigma? Wie wäre es mit A Link to the Past? Setzt Shrine’s Legacy auf eure Wunschliste, wenn ihr es mögt“, wirbt man bei Twitter. Ein umfangreiches Ausrüstungs- und Magiesystem, zahlreiche Dungeons, knifflige Rätsel und mächtige Bossgegner gehören zu den Features.

Das Action-RPG entführt euch in die magische Welt von Ardemia, wo eine dunkle Macht am Horizont aufzieht und das Schicksal der Welt auf der Kippe steht. Im Mittelpunkt stehen die beiden jungen Helden Rio und Reima, die sich auf die gefährliche Suche nach den acht elementaren Juwelen begeben müssen, um das legendäre Schwert des Schreins wiederherzustellen und der drohenden Dunkelheit die Stirn zu bieten.

Die Steam-Seite mit weiteren Einblicken und der Demo findet ihr hier. Dort dokumentieren die Macher im News-Hub auch ausführlich die Entwicklung des RPGs. Auch bei Twitter sind die Entwickler aus Indiana recht aktiv.

