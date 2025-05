Sekiro trifft auf Metal Gear Rising: Neues Kickstarter-Projekt verdient eure Aufmerksamkeit

„Unser Kickstarter-Projekt hat nur noch 11 Tage und ist nur zu 37 Prozent finanziert – eine schwierige Situation. Wenn es scheitert, kann die Entwicklung pausiert oder sogar abgebrochen werden. Wenn Sie das Projekt interessant finden, hilft auch eine kleine Unterstützung sehr“, rufen die Macher fast schon verzweifelt bei Twitter auf.

Dabei klingt ihr Projekt TONIN recht spannend und ist offensichtlich auch schon recht weit fortgeschritten. Werfen wir also mal einen Blick darauf. Denn neugierig machen die Inspirationen schon: Ein Parier-System wie in Sekiro, Slice-Mechaniken wie in Metal Gear Rising und eine interessante 3D-Pixelgrafik, die man mit Signalis vergleicht.

TONIN ist in einer Welt angesiedelt, die von der japanischen Edo-Periode inspiriert ist, allerdings in einer alternativen Dimension spielt, in der arkane Künste zugänglich sind. Musikalisch soll das von Norihiko Hibino (Metal Gear Solid, Bayonetta) untermauert werden, allerdings erst, wenn das passende Stretch-Goal erreicht ist. Zu den Stretch-Goals gehören auch Konsolenversionen und deutsche Texte.

Ihr schneidet euch förmlich durch Feinde, Bäume und Felsen in eurer Umgebung. Eine Zeitlupenmechanik soll im richtigen Moment dabei für Atmosphäre und Befriedigung sorgen. Auf der Kickstarter-Seite gibt es zahlreiche Gameplay-Videos und auch eine spielbare Demo. Eine Steam-Seite zum Spiel gibt es auch schon.

Bildmaterial: TONIN, Osamu Yoshida