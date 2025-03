Ein Traum für Digimon-Fans: Ein eigenes mobiles Trading Card Game steht offenbar bevor

Ein neues Digimon-Kartenspiel für Mobilgeräte wird in Kürze offiziell vorgestellt. So wird jedenfalls das kurze Teaser-Video gedeutet, welches in den sozialen Medien geteilt wurde. Das Video zeigt, wie Renamon in ein Smartphone gesogen wird.

Medien und Fans spekulieren nun folgerichtig, dass Digimon ein eigenes, mobiles Trading Card Game erhalten könnte. Und zwar ganz im Stil von Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket. Offiziell ist nur: Es ist ein „DIGIMON CARD GAME NEW PROJECT“. Das Gute ist: Wir müssen nicht lange warten, bevor wir mehr erfahren.